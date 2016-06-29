У Києві сьогодні гроза, вдень повітря прогріється до +29°

08:30, 29 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у середу в Києві пройде дощ з грозою, повітря прогріється до +29°.

УНИАН
У середу в Києві пройде дощ з грозою / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер північний, до 4.8 м/с.

Частину Києва накрила потужна злива: автівки на Троєщині "плавають" (відео)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:49, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, учора злива з градом накрила столичну Троєщину, на вулицях місцями було по коліна води.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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