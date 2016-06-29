Через сильну зливу в Китаї десятки людей опинилися заблокованими в затопленому тунелі (фото)

У китайському місті Чунцин через безперервний дощ затопило залізничний тунель, кілька десятків людей опинилися заблокованими.

У Китаї тривають повені / Reuters

Як повідомляє China Daily, через негоду з проблемами зіткнулися понад 50 пасажирських поїздів. Для порятунку людей влада направила понад 140 чоловік і два екскаватора. Поки невідомо, коли залізничне сполучення в регіоні повернеться в нормальний режим.

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Крім того, повідомляється, що залізничникам довелося пересадити тисячі пасажирів на автобуси.

#BREAKING Over 100 rescued, dozens still trapped in flooded tunnel in SW china's Chongqing following heavy rains pic.twitter.com/HotMQ3InAO — CCTVNEWS (@cctvnews) June 28, 2016

Нагадаємо, не менше 25 людей загинули, кілька зникли безвісти після потужного повені за останні 100 років у штаті Західна Вірджинія (США).