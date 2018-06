Через сильну зливу в Китаї десятки людей опинилися заблокованими в затопленому тунелі (фото)

Як повідомляє China Daily, через негоду з проблемами зіткнулися понад 50 пасажирських поїздів. Для порятунку людей влада направила понад 140 чоловік і два екскаватора. Поки невідомо, коли залізничне сполучення в регіоні повернеться в нормальний режим.

Крім того, повідомляється, що залізничникам довелося пересадити тисячі пасажирів на автобуси.

#BREAKING Over 100 rescued, dozens still trapped in flooded tunnel in SW china's Chongqing following heavy rains pic.twitter.com/HotMQ3InAO