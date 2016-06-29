У Хорватії та Сербії пронісся сильний буревій

На Балканах cильний вітер трощив дерева та ламав світлофори.

Негода накрила Хорватію та Сербію / Reuters

Як повідомляє ТСН, негода накрила Хорватію та Сербію. Через зливи десятки міст підтоплено. Сильний вітер потрощив дерева, поламав світлофори та позривав дахи. Понівечено сотні машин, а без світла опинилися тисячі людей.

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Повідомляється, що обійшлося без жертв й нині стихія вже стихла. До роботи приступили рятувальники та комунальники. Обіцяють якнайшвидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, у результаті сильної зливи, яка пройшла 26 червня 2016 року в районі с. Луги Рахівського району, сформувався інтенсивний стік з потужними селевими потоками, який став причиною підтоплення прибережних смуг та 33 домогосподарств.