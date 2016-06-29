У Хорватії та Сербії пронісся сильний буревій
На Балканах cильний вітер трощив дерева та ламав світлофори.
Як повідомляє ТСН, негода накрила Хорватію та Сербію. Через зливи десятки міст підтоплено. Сильний вітер потрощив дерева, поламав світлофори та позривав дахи. Понівечено сотні машин, а без світла опинилися тисячі людей.
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Повідомляється, що обійшлося без жертв й нині стихія вже стихла. До роботи приступили рятувальники та комунальники. Обіцяють якнайшвидше відновити електропостачання.
Нагадаємо, у результаті сильної зливи, яка пройшла 26 червня 2016 року в районі с. Луги Рахівського району, сформувався інтенсивний стік з потужними селевими потоками, який став причиною підтоплення прибережних смуг та 33 домогосподарств.
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