У Хорватії та Сербії пронісся сильний буревій

09:25, 29 червня 2016
616
0

На Балканах cильний вітер трощив дерева та ламав світлофори.

Reuters
Негода накрила Хорватію та Сербію / Reuters

Як повідомляє ТСН, негода накрила Хорватію та Сербію. Через зливи десятки міст підтоплено. Сильний вітер потрощив дерева, поламав світлофори та позривав дахи. Понівечено сотні машин, а без світла опинилися тисячі людей.

В Одесі та області оголошено штормове попередження

Повідомляється, що обійшлося без жертв й нині стихія вже стихла. До роботи приступили рятувальники та комунальники. Обіцяють якнайшвидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, у результаті сильної зливи, яка пройшла 26 червня 2016 року в районі с. Луги Рахівського району, сформувався інтенсивний стік з потужними селевими потоками, який став причиною підтоплення прибережних смуг та 33 домогосподарств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин