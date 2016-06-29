Лісові пожежі в Каліфорнії знищили 75 житлових будинків
Через лісові пожежі, які почалися минулого тижня, в штаті загинули не менше двох осіб, зруйновані десятки будинків.
У понеділок пожежа зруйнувала близько 250 будинків, серед яких 75 житлових будинків, передає Reuters.
Пожежникам вдалося локалізувати 50% вогню, що дозволило скасувати накази про евакуацію населення.
У Сицилії через спеку вирують лісові пожежі
З січня цього року в Каліфорнії сталося близько 2400 лісових пожеж різних масштабів, які в загальній складності спалили 400 кв. км.
Нагадаємо, поруч з турецьким курортом Анталія через лісові пожежі влада змушена була розпочати евакуацію.
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