Лісові пожежі в Каліфорнії знищили 75 житлових будинків

Через лісові пожежі, які почалися минулого тижня, в штаті загинули не менше двох осіб, зруйновані десятки будинків.

Лісові пожежі в штаті началиьс минулого тижня / Reuters

У понеділок пожежа зруйнувала близько 250 будинків, серед яких 75 житлових будинків, передає Reuters.

Пожежникам вдалося локалізувати 50% вогню, що дозволило скасувати накази про евакуацію населення.

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З січня цього року в Каліфорнії сталося близько 2400 лісових пожеж різних масштабів, які в загальній складності спалили 400 кв. км.

Нагадаємо, поруч з турецьким курортом Анталія через лісові пожежі влада змушена була розпочати евакуацію.