Злива затопила ринок у Кам’янці-Подільському (фото, відео)
Учора на вулиці Північна просто перед дороги впало дерево. А біля ринку утворилася брудна дощова річка.
Як повідомляє "20 хвилин", гроза та дощ розпочалася у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) ледь не із самого ранку. Під час зливи на вулиці Північна впало дерево.
По вулиці Князів Коріатовичів, біля ринку, машинам неможливо було проїхати, бо дощова річка буквально поховала під собою асфальтовану дорогу.
Як повідомляв УНІАН, злива із градом накрила столичну Троєщину, на вулицях місцями було по коліно води.
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