Злива затопила ринок у Кам’янці-Подільському (фото, відео)

Учора на вулиці Північна просто перед дороги впало дерево. А біля ринку утворилася брудна дощова річка.

Гроза та дощ розпочалися ледь не із самого ранку / facebook.com Виктория Кохановскай

Як повідомляє "20 хвилин", гроза та дощ розпочалася у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) ледь не із самого ранку. Під час зливи на вулиці Північна впало дерево.

По вулиці Князів Коріатовичів, біля ринку, машинам неможливо було проїхати, бо дощова річка буквально поховала під собою асфальтовану дорогу.