Злива затопила ринок у Кам’янці-Подільському (фото, відео)

10:50, 29 червня 2016
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Учора на вулиці Північна просто перед дороги впало дерево. А біля ринку утворилася брудна дощова річка.

facebook.com Виктория Кохановскай
Гроза та дощ розпочалися ледь не із самого ранку / facebook.com Виктория Кохановскай

Як повідомляє "20 хвилин", гроза та дощ розпочалася у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) ледь не із самого ранку. Під час зливи на вулиці Північна впало дерево.

По вулиці Князів Коріатовичів, біля ринку, машинам неможливо було проїхати, бо дощова річка буквально поховала під собою асфальтовану дорогу.

Як повідомляв УНІАН, злива із градом накрила столичну Троєщину, на вулицях місцями було по коліно води. 
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