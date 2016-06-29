На Закарпатті негода зруйнувала дорогу на Говерлу
Через підтоплення у Рахівському районі була повністю зруйнована дорога на Говерлу, протяжністю 2,5 км.
Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Загиблих та травмованих внаслідок негоди немає. Для розчищення русел гірських потічків залучено 13 одиниць техніки та 35 чоловік.
В Одесі та області оголошено штормове попередження
"Рівень води наполовину зменшився. Наразі тривають роботи з розчищення глини в урочищі Лешу (Білотисянськетлісництво); в урочищі Бребоя (Щаульське лісництво) розчищається прохід під мостом та формується русло потоку. Прохід сягав всього 1,5 метри. Гравій з-під мосту вивозиться на підсипку лісових доріг. В урочищі Квасний ріку забило старими порубочними рештками з урочища Головач, Маргіту і Радомир. Комісією, яка працює над встановленням наслідків негоди, встановлено, що рештки деревини в Устєріцькому лісництві, які зійшли у річці - це порубані рештки з Карпатського біосферного заповідника без вилучення у постійного лісокористувача. Одне з дерев було порубане сокирою у 50-х роках. Дорога протяжністю 2,5-3 км на Говерлу повістю зруйнована", - повідомив директор ДП "Рахівське ЛДГ" Володимир Приступа.
Нагадаємо, учора злива затопила ринок у Кам’янці-Подільському.
По вулиці Князів Коріатовичів машинам неможливо було проїхати, бо дощова річка буквально поховала під собою асфальтовану дорогу.
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