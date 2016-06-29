Через сильні дощі у Рівному підтопило будинки (фото, відео)

11:55, 29 червня 2016
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Учора внаслідок сильних дощових опадів у Рівному підтопило житлові будинки та присадибні ділянки.

ДСНС
Дощовою водою були підтоплені 9 житлових будинків / ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з Надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На вулицях Вербовій та Огієнко дощовою водою були підтоплені 16 приватних присадибних ділянок та 9 житлових будинків.

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Для відкачування води рятувальники о задіяли 2 пожежні автоцистерни, 5 пожежних мотопомп. Загалом з підтоплених територій та приватних осель рятувальники відкачали майже 2 тисячі кубічних метрів дощової води.

ДСНС
Через сильні дощі у Рівному підтопило будинки ДСНС

Як повідомляв УНІАН, через підтоплення у Рахівському районі Закарпатської області була повністю зруйнована дорога на Говерлу.

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