Водіїв на українських дорогах очікують дощі, повітря прогріється до +32°
Сьогодні і четвер на дорогах України пройдуть дощі, температура підніметься до +32°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде дощ з грозою. Температура +26°... +30°. Завтра на цьому маршруті малохмарно, в Одеській області очікуються опади, температура до +31°.
У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, температура до +32° (карта)
На трасі Київ - Ужгород невелика хмарність, температура в дорозі +25° ... +28°. В четвер на цьому маршруті водіїв також очікується малохмарна погода, температура до +31°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, пройдуть дощі з грозами. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +29°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +37°. 30 червня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати опади, температура +24°... +27°.
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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +24° ... +28°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°