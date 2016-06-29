Водіїв на українських дорогах очікують дощі, повітря прогріється до +32°

13:00, 29 червня 2016
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Сьогодні і четвер на дорогах України пройдуть дощі, температура підніметься до +32°.

УНИАН
УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде дощ з грозою. Температура +26°... +30°. Завтра на цьому маршруті малохмарно, в Одеській області очікуються опади, температура до +31°.

У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, температура до +32° (карта)

На трасі Київ - Ужгород невелика хмарність, температура в дорозі +25° ... +28°. В четвер на цьому маршруті водіїв також очікується малохмарна погода, температура до +31°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, пройдуть дощі з грозами. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +37°. 30 червня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати опади, температура +24°... +27°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +24° ... +28°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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