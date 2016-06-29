На японському острові Кюсю через зливи почали евакуацію населення

Після сильного дощу, який пройшов на острові у вівторок і в середу, у комі залишаються двоє людей.

Після сильного дощу в комі залишаються двоє людей / Reuters

Як повідомляє The Japan Times, за вівторок на острові випало 263 мм опадів.

У місті Кагосіма зсув зійшов на офісну будівлю, де під завал потрапив чоловік 40 років. Його вдалося врятувати, але поки що він перебуває без свідомості.

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Також під завал потрапила жінка в префектурі Кагосіма - зсув зійшов на її будинок. Потерпілу врятували, досі вона не прийшла до тями.

У Тарумідзу влада видала наказ про евакуацію місцевого населення.

Нагадаємо, щонайменше 6 людей загинули і одна пропала без вісті після проливних дощів на південному заході Японії, які викликали повені та зсуви.