На японському острові Кюсю через зливи почали евакуацію населення

12:49, 29 червня 2016
519
0

Після сильного дощу, який пройшов на острові у вівторок і в середу, у комі залишаються двоє людей.

Reuters
Після сильного дощу в комі залишаються двоє людей / Reuters

Як повідомляє The Japan Times, за вівторок на острові випало 263 мм опадів.

У місті Кагосіма зсув зійшов на офісну будівлю, де під завал потрапив чоловік 40 років. Його вдалося врятувати, але поки що він перебуває без свідомості.

Кількість жертв повені в Західній Вірджинії збільшилася до 25

Також під завал потрапила жінка в префектурі Кагосіма - зсув зійшов на її будинок. Потерпілу врятували, досі вона не прийшла до тями.

У Тарумідзу влада видала наказ про евакуацію місцевого населення.

Нагадаємо, щонайменше 6 людей загинули і одна пропала без вісті після проливних дощів на південному заході Японії, які викликали повені та зсуви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин