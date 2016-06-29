У Києві ніч на 28 червня була найспекотнішою за всю історію спостережень

12:55, 29 червня 2016
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Ніч на 28 червня виявилась найтеплішою у столиці за 136 років регулярних спостережень за температурою повітря.

УНИАН
Ніч на 28 червня була найспекотнішою за всю історію спостережень / УНІАН

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії у Києві температура вівторка не опустилась нижче +21,3°С, а це значить що на 0,4°С перевищено попередній рекорд для цієї дати, який тримався з 1961 року.

В обсерваторії відзначають, що це перший температурний рекорд цьогорічного літа у Києві, де середня добова температура повітря в останні дні червня перевищує кліматичну норму на 7 градусів.

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