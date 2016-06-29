У четвер у більшості українських областей пройдуть дощі, вдень спека до +33° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 30 червня, у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

В Україні дощі з грозами / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 5.3 м/с.

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У Львові 30 червня ясно і безхмарно, вночі +15°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер північний, до 4,4 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +31°, вітер північний, до 7.7 м/с.

У Харкові у середу гроза, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північно-східний, помірний.

У більшості областей України пройдуть дощі з грозами / УНІАН

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +20°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі гроза. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.2.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра невелику хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

У Краматорську в четвер вдень очікується гроза, температура вночі +21°, вдень +29°, вітер змінний, до 2.5 м/с.

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У Сєвєродонецьку завтра також очікуються опади. Температура вночі +23°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, легкий

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