У четвер у більшості українських областей пройдуть дощі, вдень спека до +33° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 30 червня, у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 5.3 м/с.
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У Львові 30 червня ясно і безхмарно, вночі +15°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер північний, до 4,4 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +31°, вітер північний, до 7.7 м/с.
У Харкові у середу гроза, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північно-східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +20°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі гроза. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.2.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра невелику хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
У Краматорську в четвер вдень очікується гроза, температура вночі +21°, вдень +29°, вітер змінний, до 2.5 м/с.
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У Сєвєродонецьку завтра також очікуються опади. Температура вночі +23°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, легкий
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°