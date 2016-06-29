На Одещині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

15:40, 29 червня 2016
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29 червня у південній та східній частинах України рівень пожежної небезпеки сягне максимальної позначки 5 класу.

Лесной пожар / kazanfirst.ru
На Одещині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки / kazanfirst.ru

Через це Державна служба з надзвичайних ситуацій просить громадян з проханням не провокувати пожежі та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

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В ДСНС Одеської області нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

- заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

-залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

-заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо прилягають до лісу.

Раніше також повідомлялось, що на сьогодні в Одесі та області оголошено штормове попередження.

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