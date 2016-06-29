В Україні оголосили штормове попередження на 30 червня

15:42, 29 червня 2016
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Завтра в Україні пройдуть сильні дощі, подекуди з градом.

Погода, дождь / Фото УНИАН
В окремих регіонах України град та шквали 15-20 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"30 червня в Україні, крім західних, Житомирської і Вінницької областей, грози, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях подекуди сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора внаслідок сильних дощових опадів у Рівному підтопило житлові будинки та присадибні ділянки. На вулицях Вербовій та Огієнко дощовою водою були підтоплені 16 приватних присадибних ділянок та 9 житлових будинків.

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