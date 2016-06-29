На завтра синоптики обіцяють киянам дощ з грозою, температура до +27°

19:00, 29 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 30 червня в столиці очікується дощ з грозою, температура вночі +20°, вдень +27°.

УНИАН
У Києві очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +23°.

Вітер північний, північно-східний, до 5.3 м/с.

У четвер у більшості українських областей пройдуть дощі, вдень спека до +33° (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:50, а зайде о 21:12.

Нагадаємо, в Україні на завтра оголосили штормове попередження.

"30 червня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, грози, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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