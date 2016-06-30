Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у багатьох регіонах України пройдуть дощі з грозами, температура вдень підніметься до +31°.
У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Львові 30 червня очікується сонячна погода, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 30 червня
У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +27°. Вітер північний та північно-західний, до 5.0 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний та північно-західний, помірний.
У Харкові 30 червня дощ з грозою. Температура вдень +29°, вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.
У Дніпрі вдень очікуються опади. Температура повітря +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +26°. Вітер змінний, до 4.2 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
У Краматорську у четвер можливий дощ, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
Водіїв на українських дорогах очікують дощі, повітря прогріється до +32°
У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ з грозою, температура вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°