Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у багатьох регіонах України пройдуть дощі з грозами, температура вдень підніметься до +31°.

В Україні сьогодні дощі / kyiv.depo.ua

У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Львові 30 червня очікується сонячна погода, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку сьогодні ясно. Температура повітря вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +27°. Вітер північний та північно-західний, до 5.0 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний та північно-західний, помірний.

Сьогодні в Україні до +31° / УНІАН

У Харкові 30 червня дощ з грозою. Температура вдень +29°, вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.

У Дніпрі вдень очікуються опади. Температура повітря +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +26°. Вітер змінний, до 4.2 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

У Краматорську у четвер можливий дощ, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ з грозою, температура вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

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