У Києві сьогодні збережеться спекотна погода, вдень очікується гроза

08:26, 30 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 30 червня, у Києві пройде дощ з грозою, повітря прогріється до +28°.

lifekiev.com
У Києві сьогодні очікується дощ з грозою / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:50, а зайде о 21:12.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

"30 червня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, грози, в південній частині, східних і Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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