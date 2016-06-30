У канадській Альберті утворилися замети з граду (фото, відео)
У провінції Альберта у вівторок пройшли проливні дощі з градом.
Як повідомляє CBS, пожежники міста боролися з загоряннями, які сталися через удари блискавкою. Зокрема, в одному районі було пошкоджено газопровід.
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На місто Окотокс обрушився сильний град.
Через сильний дощ виявилися затопленими автомобілі і навіть підвали житлових будинків.
Через негоду протягом двох годин мешканці Калгарі більше 60 разів викликали швидку допомогу.
My street in Cedarbrae: Wet and miserable. Water all the way up to the sidewalk. #yycstorm #abstorm #yyc pic.twitter.com/XZ7bQbciw0— Shane Flug (@sflug) June 28, 2016
@environmentca @paul_dunphy in Okotoks, pea to marble sized hail, high winds and heavy down pour. 4:30pm #abstorm pic.twitter.com/iP1poQlTcG— Geoff VanVeller (@GeoffVanVeller) June 28, 2016
Нагадаємо, після сильного дощу, який пройшов на японському острові Кюсю у вівторок і в середу, в комі залишилися двоє людей.
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