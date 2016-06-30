У канадській Альберті утворилися замети з граду (фото, відео)

09:00, 30 червня 2016
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У провінції Альберта у вівторок пройшли проливні дощі з градом.

twitter.com @SPeterScottG
На місто Окотокс обрушився сильний град / twitter.com @SPeterScottG

Як повідомляє CBS, пожежники міста боролися з загоряннями, які сталися через удари блискавкою. Зокрема, в одному районі було пошкоджено газопровід.

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На місто Окотокс обрушився сильний град.

Через сильний дощ виявилися затопленими автомобілі і навіть підвали житлових будинків.

Через негоду протягом двох годин мешканці Калгарі більше 60 разів викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, після сильного дощу, який пройшов на японському острові Кюсю у вівторок і в середу, в комі залишилися двоє людей.

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