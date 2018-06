У канадській Альберті утворилися замети з граду (фото, відео)

Як повідомляє CBS, пожежники міста боролися з загоряннями, які сталися через удари блискавкою. Зокрема, в одному районі було пошкоджено газопровід.

На місто Окотокс обрушився сильний град.

Через сильний дощ виявилися затопленими автомобілі і навіть підвали житлових будинків.

Через негоду протягом двох годин мешканці Калгарі більше 60 разів викликали швидку допомогу.

My street in Cedarbrae: Wet and miserable. Water all the way up to the sidewalk. #yycstorm #abstorm #yyc pic.twitter.com/XZ7bQbciw0