Через посуху в Гватемалі постраждали майже 3 млн осіб

Тисячі людей на півдні Гватемали протягом декількох років страждають від тривалої посухи.

Нинішня посуха почалася ще в 2012 році / Reuters

Особливо складна ситуація у так званому "сухому коридорі", який також проходить в Нікарагуа, Сальвадорі і Гондурасі, передає Al Jazeera.

Нинішня посуха почалася ще в 2012 році. З того часу через відсутність води в країні немає врожаю овочів.

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Було підраховано, що близько 2,8 млн осіб страждають від посухи, 900 тисяч схильні до ризику недоїдання і потребують негайної допомоги.

Ні місцевий уряд, ні міжнародні організації не мають достатньо ресурсів для допомоги людям, тільки половина з потребуючих отримують підтримку.

Водночас представник продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй в Гватемалі попереджає, що така допомога може врятувати ситуацію лише на час.

На його думку, необхідно розробляти методи, які дозволять покращити стан ґрунтів в країні і забезпечать гарне водопостачання.

Через вирубку лісів та проливні тропічні дощі був змитий верхній шар грунту, що погіршило здатність землі утримувати воду. Тому без нововведень не буде врожаю, навіть якщо дощі повернуться в країну.

Нагадаємо, близько 4 млн жителів Зімбабве потребують продовольчої допомоги через посуху. На початку лютого президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив зоною лиха ряд страждають через посуху сільських районів країни. За даними зімбабвійського уряду, 26% населення країни потребує продовольчої допомоги.