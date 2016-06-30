У столиці впродовж 29 червня-4 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки / Reuters

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У зв’язку з утриманням сухої спекотної погоди по Києву впродовж 29 червня-4 липня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у південній та східній частинах України рівень пожежної небезпеки сягне максимальної позначки 5 класу.

Через це Державна служба з надзвичайних ситуацій просить громадян з проханням не провокувати пожежі та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.