У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

09:52, 30 червня 2016
763
0

У столиці впродовж 29 червня-4 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Reuters
У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки / Reuters

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У четвер у більшості українських областей пройдуть дощі, вдень спека до +33° (карта)

"У зв’язку з утриманням сухої спекотної погоди по Києву впродовж 29 червня-4 липня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у південній та східній частинах України рівень пожежної небезпеки сягне максимальної позначки 5 класу.

Через це Державна служба з надзвичайних ситуацій просить громадян з проханням не провокувати пожежі та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин