На Чернігівщині внаслідок сильних дощів підтопило житлові будинки

Загалом було підтоплено 5 житлових будинків, в яких проживає 19 чоловік та 21 будівля господарського призначення.

Загалом було підтоплено 5 житлових будинків / ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації (ДСНС).

Читайте також На Закарпатті негода зруйнувала дорогу на Говерлу

Також на автомобільній дорозі Галайбине-Паристівка-Головеньки, в місці прокладення водопропускної труби сталося руйнування дорожнього покриття. Транспортне сполучення між селами Головеньки та Паристівка здійснюється по автошляху Велика Доч-Головеньки-Нові Млини.

Станом на 07:00 30 червня у селах Високе та Галайбине залишалися підтопленими 19 господарчих споруд.

Електро- та газопостачання населених пунктів не припинялося.

Остаточні збитки наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок внаслідок сильних дощових опадів у Рівному підтопило житлові будинки та присадибні ділянки.