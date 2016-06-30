На Чернігівщині внаслідок сильних дощів підтопило житлові будинки

10:51, 30 червня 2016
532
0

Загалом було підтоплено 5 житлових будинків, в яких проживає 19 чоловік та 21 будівля господарського призначення.

ДСНС
Загалом було підтоплено 5 житлових будинків / ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації (ДСНС).

На Закарпатті негода зруйнувала дорогу на Говерлу

Також на автомобільній дорозі Галайбине-Паристівка-Головеньки, в місці прокладення водопропускної труби сталося руйнування дорожнього покриття. Транспортне сполучення між селами Головеньки та Паристівка здійснюється по автошляху Велика Доч-Головеньки-Нові Млини.

Станом на 07:00 30 червня у селах Високе та Галайбине залишалися підтопленими 19 господарчих споруд.

Електро- та газопостачання населених пунктів не припинялося.

Остаточні збитки наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок внаслідок сильних дощових опадів у Рівному підтопило житлові будинки та присадибні ділянки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин