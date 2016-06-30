Лісові пожежі в Каліфорнії: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

11:44, 30 червня 2016
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Поліція повідомила, що в Сан-Дієго були виявлені тіла двох загиблих у результаті лісових пожеж. Таким чином, кількість жертв збільшилася до чотирьох.

Reuters
Лісові пожежі в Каліфорнії / Reuters

Як повідомляє Reuters, останки тіл були виявлені в районі Потреро, який був у наказі про обов'язкову евакуацію.

Через лісові пожежі поблизу Анталії евакуюють місцеве населення

Особи загиблих не встановлені.

За словами місцевої влади, кількість жертв може збільшитися після обстеження рятувальниками постраждалих районів.

Нагадаємо, у понеділок пожежа в Каліфорнії зруйнувала близько 250 будівель, серед яких 75 житлових будинків.

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