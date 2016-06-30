На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами
Сьогодні на українських дорогах очікуються дощі з грозами, у п'ятницю буде переважно без опадів. Температура підніметься до +30°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, у Київській області можлива гроза. Температура +27°... +30°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +30°.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)
На трасі Київ - Ужгород переважно без опадів, температура у дорозі +27° ... +30°. У четвер на цьому маршруті водіїв також очікується малохмарна погода, температура до +30°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, пройдуть дощі з грозами. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +28°. 1 липня подорожуючих по цьому маршруту буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +29°.
У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямком в п'ятницю опадів не очікується, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°