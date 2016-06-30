На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

Сьогодні на українських дорогах очікуються дощі з грозами, у п'ятницю буде переважно без опадів. Температура підніметься до +30°.

На дорогах України водіїв очікує спекотна погода / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, у Київській області можлива гроза. Температура +27°... +30°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +30°.

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На трасі Київ - Ужгород переважно без опадів, температура у дорозі +27° ... +30°. У четвер на цьому маршруті водіїв також очікується малохмарна погода, температура до +30°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, пройдуть дощі з грозами. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +28°. 1 липня подорожуючих по цьому маршруту буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +29°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямком в п'ятницю опадів не очікується, температура до +30°.

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