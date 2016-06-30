В Україні на завтра оголосили штормове попередження

15:05, 30 червня 2016
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Завтра очікуються сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Погода, дождь / Фото УНИАН
Завтра очікуються сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 1 липня у східній частині, Криму та Приазов'ї грози, подекуди сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також попереджають про грози, град та шквали 15-20 м/с у Києві 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, у столиці впродовж 29 червня-4 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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