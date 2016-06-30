Завтра в Україні до +31°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)

18:30, 30 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю в Україні місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до +31°.

ua-travels.livejournal.com
У п'ятницю в Україні місцями пройдуть дощі / ua-travels.livejournal.com

У Києві завтра без опадів, вночі +19°, вдень +29°. Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.В Україні на завтра оголосили штормове попередження

У Львові 1 липня невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +31°. Вітер південно-західний і південно-східний, легкий.

У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний, до 2.7 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +31°, вітер мінливий, помірний.

УНИАН
Погода на 1 липня / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +27°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

У Сімферополі дощ. Температура вночі +18°, вдень +25°. Вітер північний та східний, до 4.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра дощі з грозами, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер північно-східний і південно-східний, помірний

У Краматорську в п'ятницю можлива гроза, температура вночі +19°, вдень +26°, вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.

На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер північний та східний, слабкий.

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