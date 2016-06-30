Завтра в Україні до +31°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю в Україні місцями пройдуть дощі, повітря прогріється до +31°.
У Києві завтра без опадів, вночі +19°, вдень +29°. Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.В Україні на завтра оголосили штормове попередження
У Львові 1 липня невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +31°. Вітер південно-західний і південно-східний, легкий.
У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний, до 2.7 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +31°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +27°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
У Сімферополі дощ. Температура вночі +18°, вдень +25°. Вітер північний та східний, до 4.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра дощі з грозами, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер північно-східний і південно-східний, помірний
У Краматорську в п'ятницю можлива гроза, температура вночі +19°, вдень +26°, вітер східний та північно-східний, до 4,4 м/с.
На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер північний та східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°