Киянам на п'ятницю обіцяють спекотну погоду без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 1 липня, в Києві без опадів, температура вдень до +29°.

У Києві завтра без опадів / gloss.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Читайте також Завтра в Україні до +31°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)

Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:50, а зайде о 21:12.

Нагадаємо, в Україні на завтра оголосили штормове попередження.

"Вдень 1 липня у східній частині, Криму та Приазов'ї - грози, місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.