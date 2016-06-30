Киянам на п'ятницю обіцяють спекотну погоду без опадів

19:00, 30 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 1 липня, в Києві без опадів, температура вдень до +29°.

gloss.ua
У Києві завтра без опадів / gloss.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Завтра в Україні до +31°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)

Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:50, а зайде о 21:12.

Нагадаємо, в Україні на завтра оголосили штормове попередження.

"Вдень 1 липня у східній частині, Криму та Приазов'ї - грози, місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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