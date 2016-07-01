Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються грози, температура вдень до +31° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 1 липня, на сході і півдні країни пройдуть дощі з грозами, повітря прогріється до +31°.

У більшості областей сьогодні без опадів / Андрій Домаранський, panoramio.com

У столиці без опадів, удень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Львові 1 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +30°. Вітер північний та північно-західний, до 2.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в пяницу опадів не очікується. Температура +28°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний і північно-східний, до 4.9 м/с.

В Україні до +31° / УНІАН

У Харкові 1 липня без опадів. Температура вдень +27°, вітер північно-східний, слабкий.

У Дніпрі вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря +29°. Вітер північний і північно-східний, до 5.0 м/с.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

У Краматорську у п'ятницю практично безхмарно, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, до 5.6 м/с.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.

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