Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються грози, температура вдень до +31° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 1 липня, на сході і півдні країни пройдуть дощі з грозами, повітря прогріється до +31°.
У столиці без опадів, удень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Львові 1 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +30°. Вітер північний та північно-західний, до 2.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в пяницу опадів не очікується. Температура +28°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер північний і північно-східний, до 4.9 м/с.
У Харкові 1 липня без опадів. Температура вдень +27°, вітер північно-східний, слабкий.
У Дніпрі вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря +29°. Вітер північний і північно-східний, до 5.0 м/с.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
У Краматорську у п'ятницю практично безхмарно, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, до 5.6 м/с.
У Києві оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°