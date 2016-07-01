У Києві сьогодні без опадів, повітря прогріється до +29°
Згідно з даними УНІАН Погода, 1 липня в столиці опадів не очікується, температура вдень до +29°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер северній і північно-східний, легкий.
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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:50, а зайде о 21:12.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.
"Вдень 1 липня у східній частині, Криму та Приазов'ї грози, місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
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