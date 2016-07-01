У Києві сьогодні без опадів, повітря прогріється до +29°

08:30, 1 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 1 липня в столиці опадів не очікується, температура вдень до +29°.

nastol.com.ua
Сьогодні у Києві без опадів / nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер северній і північно-східний, легкий.

Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються грози, температура вдень до +31° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:50, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"Вдень 1 липня у східній частині, Криму та Приазов'ї грози, місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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