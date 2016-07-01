Злива затопила Ростов-на-Дону, є жертви (фото, відео)

08:57, 1 липня 2016
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Учора ввечері в Ростові-на-Дону (РФ) в результаті сильного дощу відбулися підтоплення дворових територій, підвальних приміщень, підтоплені автомобілі. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.

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У Ростові пройшов сильний дощ / vk.com Ростов-на-Дону Головний

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії по Ростовській області.

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У результаті стихії загинула чотирнадцятирічна дівчинка, 7 осіб звернулися за медичною допомогою (4 зараз перебувають у лікарнях міста), повідомляє прес-служба адміністрації Ростова.

Крім того, через негоду у місті не працюють 8 ліній електропередач.

vk.com Ростов-на-Дону Главный
Вчора затопило Ростов / vk.com Ростов-на-Дону Головний
vk.com Ростов-на-Дону Главный
Через негоду загинула людина / vk.com Ростов-на-Дону Головний
vk.com Ростов-на-Дону Главный
У місті введено режим надзвичайної ситуації / vk.com Ростов-на-Дону Головний

Нагадаємо, на Чернігівщині в результаті сильних дощів підтопило житлові будинки.

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