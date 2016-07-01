У результаті повені в Румунії загинула дитина

На південному заході Румунії через сильні дощі затопило сотні будинків.

У місті Решиця дощ йшов майже добу / panoramio.com doiu

У місті Решиця дощ йшов майже добу, передає Euronews.

У жудеці Сілаж річка вийшла з берегів. Вода зміла жінку і двох її дітей, які їхали на коні. Одна дитина загинула. Нагадаємо, учора ввечері в Ростові-на-Дону (РФ) в результаті сильного дощу відбулися підтоплення дворових територій, підвальних приміщень, підтоплені автомобілі. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.