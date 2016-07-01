У Пакистані від удару блискавки загинули 5 осіб
У країну після сильної спеки прийшли дощі. В окрузі Тхарпаркар від удару блискавки загинули 5 осіб.
У місті Карачі злива затопила вулиці. У вівторок випало 43 мм опадів за три години, ще 20 мм - в середу, передає Al Jazeera.
В Німеччині від удару блискавки постраждали щонайменше 42 глядачі рок-фестивалю
До цього температура у країні досягала +47,5°.
Незважаючи на відносне похолодання й опади, постраждало багато людей. В окрузі Тхарпаркар п'ять людей загинули від удару блискавки. Ще четверо - від ураження електричним струмом.
Метеорологи прогнозують, що цього літа випаде на 10-20% опадів більше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, 15 червня в результаті ураження блискавкою загинула дитина.
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