Американський Лас-Вегас накрив сильний дощ з градом (відео)

11:15, 1 липня 2016
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У четвер вдень у Лас-Вегасі пройшла злива.

Las Vegas Sun
У четвер вдень у Лас-Вегасі пройшла злива / Las Vegas Sun

Як повідомляє Las Vegas Sun, в результаті зливи і великого граду затопило вулиці, деякі райони міста залишилися без електрики.

У канадській Альберті утворилися замети з граду (фото, відео)

Крім того, у районі гольф-клубу від негоди постраждала дівчина. Її в критичному стані доставили в лікарню.

У міжнародному аеропорту Мак-Каран рейси, що прибували, перенаправляли до Каліфорнії і Арізони. Деякі рейси були затримані.

Нагадаємо, не менше 25 людей загинули, кілька зникли безвісти після повені в штаті Західна Вірджинія (США).

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