Американський Лас-Вегас накрив сильний дощ з градом (відео)

Як повідомляє Las Vegas Sun, в результаті зливи і великого граду затопило вулиці, деякі райони міста залишилися без електрики.

Крім того, у районі гольф-клубу від негоди постраждала дівчина. Її в критичному стані доставили в лікарню.

У міжнародному аеропорту Мак-Каран рейси, що прибували, перенаправляли до Каліфорнії і Арізони. Деякі рейси були затримані.

Had to pull over and weather hail the in #SilveradoRancho. My car taking a б'ється серцем. Thunder, now. @KTNV #iC13 pic.twitter.com/TrFuqHgMYn