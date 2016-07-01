На вихідних в Україні збережеться спекотна погода, у неділю на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дожі, температура до +32°.

На вихідних збережеться спекотна погода / igormelika.com.ua

В суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +18°...+30°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +18°, вдень +30°. У неділю можлива гроза, +11°...+26°.

Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +18°, вдень +31°, у неділю можлива гроза, вночі +12°, вдень +29°.

У Вінниці в опадів не очікується, температура повітря в суботу +17°...+29°. У неділю +15°... +30°.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +29°, вдень +32°. У неділю також без опадів, температура +21°...+33°.

Погода на 2 липня / УНІАН

Погода на 3 липня / УНІАН

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+32°, без опадів.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура повітря +19°...+28°.

У Сімферополі завтра можлива гроза, +18°...+25°. У неділю +16°...+27°. Опадів не обіцяють.

Жителям Маріуполя на суботу малохмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура підніметься до +29°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю температура до +28°.

У Сєвєродонецьку в суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень +29°.У неділю +18°...+29°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +24°. У неділю очікується дощ, вночі - +13°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливий дощ, вночі +18, вдень до +24°.

У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура +30°. У неділю синоптики прогнозують опади, температура вдень +24°.

У Сваляві завтра малохмарно, +28°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +17° ...+22°.

У Затоці на вихідних очікується сонячна погода, повітря прогріється до +30°.

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У Бердянську на вихідних буде хмарно з проясненнями, у суботу температура до +29°, у неділю до +27°.

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