На вихідних в Україні збережеться спекотна погода, у неділю на заході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дожі, температура до +32°.
В суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +18°...+30°.
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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +18°, вдень +30°. У неділю можлива гроза, +11°...+26°.
Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +18°, вдень +31°, у неділю можлива гроза, вночі +12°, вдень +29°.
У Вінниці в опадів не очікується, температура повітря в суботу +17°...+29°. У неділю +15°... +30°.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +29°, вдень +32°. У неділю також без опадів, температура +21°...+33°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+32°, без опадів.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура повітря +19°...+28°.
У Сімферополі завтра можлива гроза, +18°...+25°. У неділю +16°...+27°. Опадів не обіцяють.
Жителям Маріуполя на суботу малохмарну погоду, температура вночі +21°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура підніметься до +29°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю температура до +28°.
У Сєвєродонецьку в суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень +29°.У неділю +18°...+29°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +24°. У неділю очікується дощ, вночі - +13°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливий дощ, вночі +18, вдень до +24°.
У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура +30°. У неділю синоптики прогнозують опади, температура вдень +24°.
У Сваляві завтра малохмарно, +28°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +17° ...+22°.
У Затоці на вихідних очікується сонячна погода, повітря прогріється до +30°.
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У Бердянську на вихідних буде хмарно з проясненнями, у суботу температура до +29°, у неділю до +27°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°