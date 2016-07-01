На дорогах України температура підніметься до +32°, в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі
Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями температура підніметься до +32°. Місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті також сонячно. Температура в суботу +29°...+32°. У неділю на одеському напрямку до +32°.
На вихідних в Україні збережеться спекотна погода, у неділю на заході пройдуть дощі (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, у Закарпатськый області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +27°... +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +32°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +25°...+31°.
На трасі Київ - Харків сьогодні пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +26°...+29°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°...+31°. У неділю без опадів, +30°.
На Маріупольському напрямку очікуються грози, температура +28°...+29°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю температура підніметься до +30°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +29°... +30°. У суботу водіїв на цьому маршруті переважно без опадів. У неділю пройдуть дожі, температура до 31 градуса тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°