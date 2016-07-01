На дорогах України температура підніметься до +32°, в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями температура підніметься до +32°. Місцями пройдуть дощі з грозами.

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті також сонячно. Температура в суботу +29°...+32°. У неділю на одеському напрямку до +32°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, у Закарпатськый області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +27°... +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +32°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +25°...+31°.

На трасі Київ - Харків сьогодні пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +26°...+29°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°...+31°. У неділю без опадів, +30°.

На Маріупольському напрямку очікуються грози, температура +28°...+29°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю температура підніметься до +30°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +29°... +30°. У суботу водіїв на цьому маршруті переважно без опадів. У неділю пройдуть дожі, температура до 31 градуса тепла.

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