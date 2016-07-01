В Іспанії в результаті лісової пожежі згоріло 600 га землі - ЗМІ

Близько 600 гектарів землі випалено в результаті лісової пожежі в іспанській автономній області Кастилія-Ла-Манча.

Reuters

Пожежа почалася в четвер вдень у муніципалітеті Льетор. Вогонь досі не вдалося взяти під контроль, передає ТАСС з посиланням на агентство EFE.

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Повідомляється, що в боротьбі зі стихією задіяно близько 150 осіб, а також вертольоти. Поки місцева влада не повідомляла про евакуацію жителів населених пунктів, розташованих неподалік від пожежі.

Нагадаємо, у вівторок в Сан-Дієго (США) були виявлені тіла двох загиблих у результаті лісових пожеж. Таким чином, кількість жертв в Каліфорнії збільшилася до чотирьох.