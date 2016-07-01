Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)

16:16, 1 липня 2016
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У ніч на 1 липня в Харкові пройшов сильний дощ, який у деяких районах встановив неофіційний рекорд за кількістю опадів.

vk.com Типичный Харьков
Злива в Харкові затопив кілька вулиць / vk.com Типовий Харків

Офіційна кількість опадів по місту фіксує метеостанція, розташована в районі аеропорту. За її даними, увечері і вночі випало 44,7 мм осадко, передає "Городской дозор".

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"Це сильний дощ, але не стихійний. У різних районах він був різної інтенсивності, місцями дуже сильний. Але рекорду немає. У цілому, були ситуації, коли випадало більше опадів", - повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

vk.com Типичный Харьков
В ніч на 1 липня в Харкові пройшов сильний дощ / vk.com Типовий Харків

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині в результаті сильних дощів підтопило житлові будинки.

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