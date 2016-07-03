Синоптики попереджають про сильні зливи та град у кількох областях

11:57, 3 липня 2016
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Синоптики попереджають про сильні зливи та град у західних та деяких центральних областях України.

Голос Карпат
Синоптики попереджають про сильні зливи та град / Голос Карпат

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вдень 3 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грозові дощі, місцями сильні зливи, крупний град та шквали 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, на вихідних в Україні зберігається спекотна погода, але можливі дощі.

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