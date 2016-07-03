У Пакистані повінь змила мечеть, загинули 30 осіб

16:42, 3 липня 2016
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Щонайменше 30 людей загинули під час повені в окрузі Читрал на півночі Пакистану неподалік від кордону з Афганістаном.

Фото twitter.com/Pakistan_Views
Фото twitter.com/Pakistan_Views

Як повідомляє влада цього району, зливовий паводок змив мечеть і всіх, хто в цей момент перебував усередині, а також кілька будинків у селищі Арсун, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Також пропали безвісти вісім членів місцевої поліції, чий відділ також опинився в зоні паводку.

Торік сильні повені в цьому районі також призвели до людських жертв і руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, не менше 25 людей загинули і кілька зникли безвісти після потужного повені за останні 100 років в американському штаті Західна Вірджинія.

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