Жертвами повеней в Пакистані та Індії стали щонайменше 55 осіб

Щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.

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Більше інших в Пакистані постраждав округ Читрал, де за останні дні жертвами стихії стали не менше 30 людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Місцева влада розповіла, що в селі Урсун змило цілу мечеть з розташованими в ній людьми.

Як повідомив уряд Індії, в штатах Уттаркханд і Аруначал-Прадеш під обвалами поховані кілька сіл, при цьому загинули щонайменше 25 осіб.

За деякими даними, жителі віддалених сіл в Індії не отримали вчасно попередження про евакуацію.

Пошуково-рятувальну операцію, до якої залучені індійські і пакистанські військові, ускладнюють сильні дощі, що тривають.