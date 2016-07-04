Жертвами повеней в Пакистані та Індії стали щонайменше 55 осіб

01:33, 4 липня 2016
1299
0

Щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.

REUTERS
REUTERS

Більше інших в Пакистані постраждав округ Читрал, де за останні дні жертвами стихії стали не менше 30 людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Місцева влада розповіла, що в селі Урсун змило цілу мечеть з розташованими в ній людьми.

Як повідомив уряд Індії, в штатах Уттаркханд і Аруначал-Прадеш під обвалами поховані кілька сіл, при цьому загинули щонайменше 25 осіб.

За деякими даними, жителі віддалених сіл в Індії не отримали вчасно попередження про евакуацію.

Пошуково-рятувальну операцію, до якої залучені індійські і пакистанські військові, ускладнюють сильні дощі, що тривають.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин