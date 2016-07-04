У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок в Україні практично без опадів, на сході та півдні температура до +31°.
У столиці без опадів, удень +24°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.
У Львові 4 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.
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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +24°. Вітер північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 7.2 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +29°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
У Краматорську в понеділок практично безхмарно, удень +30°. Вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°