У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок в Україні практично без опадів, на сході та півдні температура до +31°.

У понеділок в Україні практично без опадів / panoramio.com Геннадій Казакевич

У столиці без опадів, удень +24°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

У Львові 4 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +24°. Вітер північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 7.2 м/с.

В Україні сьогодні до +31° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +29°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Краматорську в понеділок практично безхмарно, удень +30°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

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