У столиці в понеділок повітря прогріється до +24°, опадів не очікується

08:30, 4 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 4 липня у Києві опадів не очікується, температура вдень до +24°.

kiev-live.com
У Києві опадів не очікується / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:53, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у столиці протягом 29 червня-4 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

"У зв'язку з вмістом сухої спекотної погоди по Києву протягом 29 червня-4 липня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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