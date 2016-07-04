В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження

08:46, 4 липня 2016
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Сьогодні, 4 липня, в Україні місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

volynnews.com
В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження / volynnews.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У столиці в понеділок повітря прогріється до +24°, опадів не очікується

"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в Харкові пройшов сильний дощ, який у деяких районах встановив неофіційний рекорд за кількістю опадів.

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