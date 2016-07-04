У Китаї через повені загинули 14 осіб
У результаті зливи в південному Китаї загинули 14 людей, ще 8 вважаються зниклими безвісти.
Негода розпочалася в регіоні в минулий четвер, у результаті у багатьох водоймах понялся рівень води, передає Xinhua.
Кількість жертв повені в Західній Вірджинії збільшилася до 25
Крім того, пошкоджено 9 тис. будинків і знищені гектари посівів. Сукупні втрати оцінюються в 1,37 млрд дол.
Всього з початку повені в Китаї загинули 186 чоловік та 45 зникли безвісти. Також влада евакуювала майже 1,5 млн осіб.
Нагадаємо, щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.
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