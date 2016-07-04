В Україні спека цього тижня спаде, очікуються дощі з грозами

Цього тижня в Україні дещо похолодає, у деяких областях пройдуть дощі.

На цьому тижні в Україні дещо похолодає / tov-tob.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура вдень підніметься до +31°.

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У вівторок, 5 липня, опадів не очікується. Температура вдень +23°...+28°.

У середу, 6 липня, на заході України пройдуть дощі, на решті території - без опадів. Температура вночі +10°...+17°, вдень до +29°.

У четвер у північних, південних і центральних областях очікуються опади, вночі +9°...+17°, вдень до +31°.

У п'ятницю синоптики опадів не обіцяють. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+26°.

У суботу на заході очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +11°...+15°, вдень до +26°.

У неділю в Полтавській, Черкаській, Харківській та Сумській областях пройдуть дощі, температура вночі +13°...+16°, вдень до +27°.

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