В Україні спека цього тижня спаде, очікуються дощі з грозами
Цього тижня в Україні дещо похолодає, у деяких областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура вдень підніметься до +31°.
У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
У вівторок, 5 липня, опадів не очікується. Температура вдень +23°...+28°.
У середу, 6 липня, на заході України пройдуть дощі, на решті території - без опадів. Температура вночі +10°...+17°, вдень до +29°.
У четвер у північних, південних і центральних областях очікуються опади, вночі +9°...+17°, вдень до +31°.
У п'ятницю синоптики опадів не обіцяють. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+26°.
У суботу на заході очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +11°...+15°, вдень до +26°.
У неділю в Полтавській, Черкаській, Харківській та Сумській областях пройдуть дощі, температура вночі +13°...+16°, вдень до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°