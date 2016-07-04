Сильний вітер у Львівській області позривав дахи з будинків
Учора, 3 липня, через сильні пориви вітру у Жовківському районі Львівської області було пошкоджено дахи декількох будівель.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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"Вдень 3 липня внаслідок проходження грозового фронту з сильними поривами вітру у Жовківському районі було пошкоджено дах ЗОШ І - ІІ ступеню у с. Воля Висоцька (4 крокви, близько 40 листів шиферу) та дах ЗОШ І ступеню у с. Кулява (дерев’яні конструкції та приблизно 60 м кв. шиферу). Роботи по ліквідації наслідків буревію будуть розпочаті 4 липня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у неділю в області без електропостачання залишився 31 населений пункт у 5 районах області. Станом на 06:00 4 липня без електропостачання залишається 8 населених пунктів (4 - повністю, 4 - частково).
Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.
"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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