Сильний вітер у Львівській області позривав дахи з будинків

10:59, 4 липня 2016
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Учора, 3 липня, через сильні пориви вітру у Жовківському районі Львівської області було пошкоджено дахи декількох будівель.

УНИАН
У Жовківському районі Львівської області було пошкоджено дахи декількох будівель / УНИАН

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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"Вдень 3 липня внаслідок проходження грозового фронту з сильними поривами вітру у Жовківському районі було пошкоджено дах ЗОШ І - ІІ ступеню у с. Воля Висоцька (4 крокви, близько 40 листів шиферу) та дах ЗОШ І ступеню у с. Кулява (дерев’яні конструкції та приблизно 60 м кв. шиферу). Роботи по ліквідації наслідків буревію будуть розпочаті 4 липня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у неділю в області без електропостачання залишився 31 населений пункт у 5 районах області. Станом на 06:00 4 липня без електропостачання залишається 8 населених пунктів (4 - повністю, 4 - частково).

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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