В Україні очікується підвищення рівнів води в ріках
Сьогодні, 4 липня, на річках басейнів Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
"4 липня на річках басейнів Дністра в межах Вінницької області та Прип'яті в межах Житомирської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.
"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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