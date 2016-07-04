В Україні очікується підвищення рівнів води в ріках

11:36, 4 липня 2016
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Сьогодні, 4 липня, на річках басейнів Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м.

ukraina.ucoz.com
На річках басейнів Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води / ukraina.ucoz.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"4 липня на річках басейнів Дністра в межах Вінницької області та Прип'яті в межах Житомирської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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