В Україні очікується підвищення рівнів води в ріках

Сьогодні, 4 липня, на річках басейнів Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м.

На річках басейнів Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води / ukraina.ucoz.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

"4 липня на річках басейнів Дністра в межах Вінницької області та Прип'яті в межах Житомирської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

"4 липня в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов'я, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.