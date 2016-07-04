Буря в Ізмаїлі повалила дерева (фото, відео)

12:00, 4 липня 2016
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Учора на Ізмаїл (Одеська область) обрушився дощ з градом та шквальним вітром - його сила сягала 25 м/с.

facebook.com Андрей Абрамченко
Учора на Ізмаїл обрушився дощ з градом та шквальним вітром / facebook.com Андрій Абрамченко

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

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Повідомляється, що фронт пройшов по центральній частині міста, що призвело до пошкоджень великої кількості дерев на вулицях Телеграфній, Болградській, на площі Перемоги, біля кафе "У Фонтана", біля Центрального ринку.

facebook.com Андрей Абрамченко
Фронт пройшов по центральній частині міста / facebook.com Андрій Абрамченко
facebook.com Андрей Абрамченко
Буря в Ізмаїлі повалила дерева / facebook.com Андрій Абрамченко

Як повідомляв УНІАН, 3 липня через сильні пориви вітру у Жовківському районі Львівської області були пошкоджені дахи кількох будинків.

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