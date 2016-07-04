Буря в Ізмаїлі повалила дерева (фото, відео)
Учора на Ізмаїл (Одеська область) обрушився дощ з градом та шквальним вітром - його сила сягала 25 м/с.
Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Абрамченко.
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Повідомляється, що фронт пройшов по центральній частині міста, що призвело до пошкоджень великої кількості дерев на вулицях Телеграфній, Болградській, на площі Перемоги, біля кафе "У Фонтана", біля Центрального ринку.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня через сильні пориви вітру у Жовківському районі Львівської області були пошкоджені дахи кількох будинків.
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