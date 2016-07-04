Буря в Ізмаїлі повалила дерева (фото, відео)

Учора на Ізмаїл (Одеська область) обрушився дощ з градом та шквальним вітром - його сила сягала 25 м/с.

Учора на Ізмаїл обрушився дощ з градом та шквальним вітром / facebook.com Андрій Абрамченко

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

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Повідомляється, що фронт пройшов по центральній частині міста, що призвело до пошкоджень великої кількості дерев на вулицях Телеграфній, Болградській, на площі Перемоги, біля кафе "У Фонтана", біля Центрального ринку.

Фронт пройшов по центральній частині міста / facebook.com Андрій Абрамченко

Буря в Ізмаїлі повалила дерева / facebook.com Андрій Абрамченко

Як повідомляв УНІАН, 3 липня через сильні пориви вітру у Жовківському районі Львівської області були пошкоджені дахи кількох будинків.