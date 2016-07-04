На українських дорогах температура підніметься до +31°, місцями очікуються дощі з грозами

Сьогодні і у вівторок на дорогах України переважно без опадів, температура підніметься до +31°.

Сьогодні і у вівторок на дорогах України переважно без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, в Одеській області можлива гроза. Температура +23°... +29°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +28°.

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На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +20° ... +25°. У вівторок на цьому маршруті водіїв також очікує малохмарна погода, температура до +27°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +29°. 5 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +23°... +25°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +23° ... +29°. За даним напрямом у вівторок будуть схожі погодні умови, температура до +25°.

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