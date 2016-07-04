На українських дорогах температура підніметься до +31°, місцями очікуються дощі з грозами
Сьогодні і у вівторок на дорогах України переважно без опадів, температура підніметься до +31°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, в Одеській області можлива гроза. Температура +23°... +29°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +28°.
У більшості українських областей сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +20° ... +25°. У вівторок на цьому маршруті водіїв також очікує малохмарна погода, температура до +27°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +29°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують грозу. Температура в дорозі до +29°. 5 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +23°... +25°.
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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +23° ... +29°. За даним напрямом у вівторок будуть схожі погодні умови, температура до +25°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°