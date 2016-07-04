Негода накрила західну Україну: на Тернопільщині випав град розміром з волоський горіх (фото, відео)

13:15, 4 липня 2016
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На Львівщині, Тернопільщині та Буковині пройшли сильні дощі.

ТСН
На Львівщині, Тернопільщині та Буковині пройшли сильні дощі / ТСН

Зокрема, у селі Оришківці Лановецького району Тернопільської області град розміром з волоський горіх побив городи, передає ТСН.

В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження

Розлились річки, місцеві мешканці стверджують, що таких потужних потоків води не бачили років з десять.

У Чернівецькій області потужною зливою підтопило вулиці та домогосподарства. Люди ходять по литки у воді.

ТСН
У селі Оришківці град розміром з волоський горіх побив городи / ТСН

Нагадаємо, учора на Ізмаїл (Одеська область) обрушився дощ з градом та шквальним вітром - його сила сягала 25 м/с.

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