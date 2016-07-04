Завтра в Україні без опадів, температура вдень до +28° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 5 липня в Україні опадів не очікується, температура вдень до +28°.

Завтра в Україні без опадів / 7-themes.com

У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

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У Львові 5 липня невелика хмарність, вночі +14°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +14°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +15°, вдень +28°, вітер південний і південно-східний, помірний.

В Україні завтра до +28° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.3 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну погоду, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер північний, до 6.0 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, температура вночі +18°, вдень +26°, вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

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