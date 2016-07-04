Завтра в Україні без опадів, температура вдень до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 5 липня в Україні опадів не очікується, температура вдень до +28°.
У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +31°, місцями очікуються дощі з грозами
У Львові 5 липня невелика хмарність, вночі +14°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +14°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +15°, вдень +28°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 5.3 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну погоду, температура вночі +22°, вдень +28°. Вітер північний, до 6.0 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, температура вночі +18°, вдень +26°, вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
В Україні спека цього тижня спаде, очікуються дощі з грозами
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+25°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°