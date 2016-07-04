На завтра в Україні оголосили штормове попередження

У вівторок, 5 липня, на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Завтра на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с / Югополис

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, вночі та вранці на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні дещо похолодає, у деяких областях пройдуть дощі.